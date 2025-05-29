Osmaniye’de Sağanak Su Baskınları Yaşandı

SAĞANAK YAĞIŞLARIN ETKİSİ

Osmaniye’de akşam saatlerinde meydana gelen sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Bu durum sonucunda Devlet Bahçeli Alt Geçidi suyla dolduruldu ve tedbir amaçlı olarak çift yönlü geçişe kapatıldı. Aynı zamanda birçok ev ve iş yerinde su baskınları yaşanıyor. Sabah saatlerinde başlayan yağışlar, akşam saatlerinde etkisini artırarak şehrin çeşitli bölgelerinde su baskınlarına neden oluyor. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne, meydana gelen su baskınları ve araçta mahsur kalma gibi olaylar için çok sayıda ihbar ulaşıyor.

BELEDİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMALARI

Osmaniye Belediyesi’nin İtfaiye, Su Kanalizasyon, Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ile AFAD ekipleri, yaşanan olumsuzlukları ve mağduriyetleri gidermek için yoğun bir mesai harcıyor. Musa Şahin Bulvarı üzerindeki Devlet Bahçeli Alt Geçidi, aşırı yağış nedeniyle tamamen su ile dolmuş durumda. Ekipler, iş makineleri ile yaptığı yoğun çalışmalar sonucunda su tahliye edilerek alt geçidi kısa sürede tekrar ulaşıma açmayı başarıyor.

BASINLARLA MÜCADELE

Esenevler, Mareşal Fevzi Çakmak, Mimar Sinan, Fakıuşağı, Ahmet Yesevi ve Baş mahallelerinde de evlerde ve iş yerlerinde su baskınları meydana geliyor. Araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, itfaiye ekiplerince kurtarılıyor. Belediye ekipleri, tıkanan mazgalları açmak için büyük bir çaba gösteriyor. Dikkat çeken bir diğer durum ise bazı rögar kapaklarının dışarı su taşıdığı ve bazı araçların plakasının yerinden çıktığı görülüyor. Ekiplerin bölgede çalışmaları devam ediyor.