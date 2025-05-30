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Osmaniye’de Sağanak Yağış Yol Açtı

 

YAĞIŞ SONRASI GÖLE DÖNEN YOLLAR

Osmaniye’de etkili olan sağanak yağış, yolların göle dönmesine neden oldu. Birçok ev ve iş yeri su altında kaldı. İnsanlar, duraklarda ve yollarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde şiddetini artıran yağmur birçok evi ve iş yerini etkiledi.

 

Musa Şahin bulvarı üzerinde yer alan Devlet Bahçeli alt geçidi, yağışlar nedeniyle suyla dolarak araç trafiğine kapatıldı. Sağanak yağışın etkileri devam ederken, bir binanın istinat duvarı da çöktü. Yağmurun sabah saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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