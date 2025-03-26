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Osmaniye’de Sahte Ürün Operasyonu Yapıldı

OSMANİYE’DE SAHTE ÜRÜN OPERASYONU

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, piyasa değeri 1 milyon 50 bin lira olan sahte ürünler ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ve Toprakkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ortaklaşa yürüttükleri çalışmalarda, kaçak yollarla üretilen dünyaca ünlü markalara ait ürünlerin şehre getirileceğini tespit etti.

ŞÜPHELİ ARAÇTA ARAMA YAPILDI

Bu doğrultuda, D400 kara yolunda oluşturulan kontrol noktasında durdurulan şüpheli araçta yapılan incelemede, yaklaşık 1 milyon 50 bin TL değerinde taklit markalı 1.043 tişört bulundu. Olay ile bağlantılı olarak araç sürücüsü H.D. (45) hakkında yasal işlem başlatıldı.

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