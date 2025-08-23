Haberler

Osmaniye’de Sıcak Hava, Sarısu Şelalesi

SICAK HAVA VATANDAŞLARI SERİNLETEN YERLERİ ZİYARET ETTİRİYOR

Osmaniye’de artan sıcaklıklar, 40 dereceye kadar ulaşarak vatandaşları bunaltıyor. Bu duruma çözüm arayan birçok kişi, Karaçay Vadisi’nde yer alan Sarısu Şelalesi’nde serinlemeyi seçiyor. Yaz aylarının etkisiyle bunalan vatandaşlar, bu doğal güzellikleri ziyaret ederek sıcak havadan kaçıyor.

DOĞAL GÜZELLİK VE SERİN SULAR

Sarısu Şelalesi, hem büyüleyici manzarası hem de ferahlatan sularıyla ön plana çıkıyor. Sıcak havadan kaçanlar, şelalenin serin sularına girerek doğanın tadını çıkarıyor. Ayrıca şelalenin çevresinde çeşitli piknik etkinlikleri düzenleyen vatandaşlar, hem serinlediklerini hem de streslerini doğada unuttuklarını ifade ediyor.

VATANDAŞLARIN YORUMLARI

Osmaniye’deki sıcak havadan bahseden vatandaşlar, “Zorlu bir parkurdan geçiyoruz ama sonunda serinlemek bütün yorgunluğu alıyor. Hem stres atıyoruz hem de güzel vakit geçiriyoruz” diyor. Yüksek sıcaklıklarla başa çıkmanın yollarından biri olarak görülen Sarısu Şelalesi, yaz aylarında giderek daha fazla ziyaretçi çekiyor.

