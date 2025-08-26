Haberler

Osmaniye’de Sünnet Şöleni Gerçekleşti

OSMANİYE’DE SÜNNET ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Osmaniye’de gerçekleştirilen bir etkinlikte toplamda 28 çocuk sünnet ettirildi. Vali Erdinç Yılmaz, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polisevinde düzenlenen sünnet şöleninde “Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli sorumluluk” ifadelerini kullandı. Yılmaz, etkinlikte çocuklara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek dileğinde bulundu.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Etkinliğe Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da katıldı. Sünnet olan çocuklara etkinlik kapsamında bisiklet hediye edilmeye de özen gösterildi. Bu tür kutlamalar, çocukların önemli bir aşamasını desteklemek amacıyla yapılmakta ve toplumsal dayanışmayı artırmaktadır.

ÖNEMLİ

Haberler

Bucak’ta Silahlı Saldırıda İki Yaralı

Bucak'ta alacak verecek tartışması nedeniyle oto galeri sahibi A.A., rakibi Mustafa K.'ye silahlı saldırıda bulunurken, kazaen yoldan geçen bir kadın da yaralandı.
Haberler

İsrail Hükümeti Hatalar Yapıyor

Belçika ve Almanya başbakanları, Gazze'deki askeri saldırıları kınadı; Filistin'in tanınması için gereken koşulların henüz sağlanmadığını vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.