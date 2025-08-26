Osmaniye’de Sünnet Şöleni Gerçekleşti

OSMANİYE’DE SÜNNET ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

Osmaniye’de gerçekleştirilen bir etkinlikte toplamda 28 çocuk sünnet ettirildi. Vali Erdinç Yılmaz, Hatay Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından polisevinde düzenlenen sünnet şöleninde “Çocukları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak en önemli sorumluluk” ifadelerini kullandı. Yılmaz, etkinlikte çocuklara sağlıklı, mutlu ve başarılı bir gelecek dileğinde bulundu.

ETKİNLİĞE KATILIM YOĞUN OLDU

Etkinliğe Hatay Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bozkurt da katıldı. Sünnet olan çocuklara etkinlik kapsamında bisiklet hediye edilmeye de özen gösterildi. Bu tür kutlamalar, çocukların önemli bir aşamasını desteklemek amacıyla yapılmakta ve toplumsal dayanışmayı artırmaktadır.