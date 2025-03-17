Osmaniye’de Taksici Çiftin Tatlı Rekabeti

ŞERİFE GÜÇ ASLAN’IN TAKSİ ŞOFÖRLÜK SERÜVENİ

Osmaniye’de 16 yıl boyunca şoförlük yapan Şerife Güç Aslan, taksi şoförlüğüne adım atarak eşinin mesleğini de yürütmeye başladı. Eşi Ökkeş Aslan ile birlikte farklı duraklarda çalışan Şerife Güç Aslan, rekabet içinde ekmek parası kazanıyor. 44 yaşındaki Şerife Güç Aslan, iş aradığı dönemde eşi Ökkeş Aslan’ın mesleği olan taksi şoförlüğüne başlamıştı. Daha önce Osmaniye ve Antalya’da şoförlük yapan Aslan, taksicilik mesleğinde de eşiyle aynı sektörde olup rekabet oluşturdu. Rakip duraklarda çalışmanın kendileri için bir zorluk getirmediğini belirten Aslan, “Evde tatlı atışmalarımız oluyor ama bu durum bizleri motive ediyor” demekte.

EŞİNİN MESLEĞİNE YENİDEN ADIM ATMAK

Zamanında minibüs şoförlüğü gibi birçok farklı alanda çalıştığı için taksicilikte zorlanmadığını vurgulayan Şerife Güç Aslan, “Antalya’da yaşıyordum, kızımı evlendirmek için buraya geldim ve burada kaldım. Eşimle çocukluk arkadaşıydık, küçükken beraber oynar, gezerdik. 35 yıl aradan sonra tesadüfen otogarda karşılaştık. Sonrasında birlikteliğimiz başladı ve evlendik. Şimdi aynı mesleği sürdürüyoruz” ifadelerini kullanıyor. Osmaniye’de daha önce galeride çalıştığını söyleyen Aslan, yolcu taşımacılığı ve uzun yolculuklar konusunda birikime sahip olduğunu da belirtiyor. Şu anda taksi şoförlüğü yaparak eşinin mesleğini sürdürmekte.

REKABET, MOTİVASYON KAYNAĞI OLDU

Eşi Ökkeş Aslan ise birlikte çalışmanın kendilerine tatlı bir rekabet sunduğunu ifade ediyor. Yaklaşık bir yıldır ticari taksi kullandığını söyleyen Ökkeş Aslan, “Keyifli bir meslek, severek yapıyorum. Eşim de 5 aydır aynı mesleği yapıyor ve onunla gurur duyuyorum. Güzel bir rekabetimiz var, bu bana mutluluk veriyor” diyor. Eşinin geçmişteki deneyimlerinden faydalandığını ekleyen Ökkeş Aslan, “Rakip durakta olmamızla daha zevkli tatlı bir atışmamız oluyor. Akşam eve döndüğümüzde birbirimize ne kadar iş yaptığımızı soruyor ve motive ediyoruz” şeklinde konuşuyor.