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Osmaniye’de Ticari Araç Yayaya Çarptı

KAZA ANINDA YAŞANANLAR

Osmaniye’de meydana gelen bir kaza, yaya olan Haydar K.’nin, yolun karşısına geçmeye çalışırken, bir ticari aracın çarpması sonucu gerçekleşti. Kaza, akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Akyar Caddesi üzerinde yaşandı. Haydar K., yoldan geçen plakası henüz belirlenemeyen ticari aracın çarpmasıyla metrelerce havaya fırladı.

OLAY YERİNE MÜDAHALE

Çarpmanın ardından savrulan Haydar K., yol kenarına düştü. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya müdahale etti ve ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Haydar K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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