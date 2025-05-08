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Osmaniye’de Tır Çarpan Araç Takla Attı

OTOMOBİL TIRA ÇARPTI, KAZA SONUCUNDA İKİ YARALI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Bu kazada iki kişi yaralandı. Olay, Bahçe-Düziçi otoyolu Yarbaşı mevkisinde gerçekleşti. Cemil G. yönetimindeki 27 SZ 901 plakalı otomobil, aynı yönde sefer halinde olan 80 ACE 867 plakalı tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak takla attı.

KAZA SONRASI SAĞLIK VE GÜVENLİK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza sonrasında polis ekipleri, trafik akışını kontrol ederek durumu güvence altına aldı. Kazayla ilgili olarak detaylı bir soruşturma başlatıldı.

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