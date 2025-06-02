Haberler

Osmaniye’de Tır-Motosiklet Kazası Meydana Geldi

OSMANİYE’DE MOTOSİKLET TRAFİK KAZASI

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında, tırla motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, D 400 Karayolu Akyar mevkiinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, 46 yaşındaki Yasin Doğan’ın kullandığı 80 AGN 790 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Yasin Doğan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Uzak Şehir Sezon Finali 2 Haziran

Uzak Şehir dizisi, 2 Haziran 2025'te sezon finali ile ekrana gelecek. İzleyiciler, Kaya karakterinin akıbetini merakla bekliyor.
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’nin barış sağlamada etkin olduğunu vurguladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış diplomasisi alanında önemli bir merkez haline geldiğini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.