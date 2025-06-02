Osmaniye’de Tır-Motosiklet Kazası Meydana Geldi

OSMANİYE’DE MOTOSİKLET TRAFİK KAZASI

Osmaniye’de meydana gelen trafik kazasında, tırla motosikletin çarpışması sonucunda motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Kaza, D 400 Karayolu Akyar mevkiinde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, 46 yaşındaki Yasin Doğan’ın kullandığı 80 AGN 790 plakalı motosiklet, sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yol kenarına savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, tüm müdahalelere rağmen Yasin Doğan’ın hayatını kaybettiğini bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.