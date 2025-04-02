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Osmaniye’de Tır ve Tanker Çarpıştı

KAZA GÜVENLİK SORUNLARI ORTAYA ÇIKARDI

Osmaniye’de meydana gelen kazada, bir tır ile akaryakıt yüklü tanker çarpıştı ve tanker alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Bahçe ilçesi bölümünde gerçekleşti.

TÜM EKİPLER SEVK EDİLDİ

Plakaları ve sürücülerinin kimlikleri öğrenilemeyen aracın çarpışmasının ardından, yol kenarında devrilen tanker alev almaya başladı. Çevredeki vatandaşların yaptığı ihbar sonucu, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Aynı zamanda çevre ilçelerden de ekiplere destek sağlanıyor ve yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

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