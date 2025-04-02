Osmaniye’de Tır ve Tanker Çarpıştı

KAZANIN DETAYLARI

Osmaniye’de bir tır ve akaryakıt yüklü tankerin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, tanker alev aldı. Yangının söndürülmesi için itfaiye ekiplerinin müdahaleleri devam ediyor. Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesinde gerçekleşti.

ACİL MÜDAHALE

İddialara göre, sürücüleri ve plakaları öğrenilemeyen tanker ve tır çarpıştıktan sonra yol kenarında devrilen tanker yanmaya başladı. Olayı gören çevredekilerin ihbarı ile birlikte, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilerek yangına müdahale etmeye başladı. Çevre ilçelerden de destek ekipleri yola çıkarıldı ve yangın söndürme çalışmaları sürüyor.