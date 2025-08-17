Haberler

Osmaniye’de Traktör Kazasında 5 Yaralı

OSMANİYE’DE YARALI SAYISI 5’E ÇIKTI

Osmancık’ta, römorkuyla birlikte yamaçtan devrilen traktörün kazasında 2’si çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Düziçi ilçesine bağlı Çatak Mahallesi’nde gerçekleşti. Mehmet Ali K. isimli sürücü, 80 AGT 735 plakalı traktörün kontrolünü kaybettiği için devrilme meydana geldi.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Kazayı gören vatandaşlar, durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede yaralıların tedavilerine devam ediliyor.

