Osmaniye’de Tüfekle Yaralanma Olayı Yaşandı

Olayın Gerçekleştiği An

Osmancık’taki Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana gelen bir olayda, Nilgün Kıtay tartıştığı babası tarafından tüfekle yaralandı. Olay, öğle saatlerinde terminalin peronlarında gerçekleşti. Annesinin babasıyla aralarında çıkan tartışmanın büyümesi sonucu, babası yanında taşıdığı kısa dipçikli tüfeğini çıkartarak Nilgün Kıtay’a bir el ateş etti.

Güvenlik Ekiplerinin Müdahalesi

Tüfekle vurulan Nilgün Kıtay için çevredekiler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine rapid şekilde çok sayıda polis ve sağlık ekibi ulaştı. İlk müdahalesinin ardından Nilgün Kıtay, Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Olay sonrası polis ekipleri, şüpheli babayı gözaltına aldı.

Görüntüler ve Soruşturma

Saldırı anı, çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerle birlikte olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Olayın gelişimi ve Nilgün Kıtay’ın sağlık durumu, yetkililer tarafından takip ediliyor.