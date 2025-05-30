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Osmaniye’de Yağış Sonrası Yollar Su İçinde

ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONRASI YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Osmaniye’de etkili olan sağanak yağış, şehrin birçok yerinde yolları göle dökerek ciddi su baskınlarına yol açtı. Birçok ev ve işyeri su altında kalırken, vatandaşlar yollarda ve duraklarda mahsur kaldı. Akşam saatlerinde şiddetlenen yağmur, hayatı olumsuz etkileyerek vatandaşları zor durumda bıraktı.

DEVLET BAHÇELİ ALT GEÇİDİ TRAFİĞE KAPATILDI

Yağmur sularının yolları doldurması neticesinde Musa Şahin bulvarındaki Devlet Bahçeli alt geçidi su dolduğu için araç trafiğine kapatıldı. Böylelikle sürücüler, alternatif yollar aramak durumunda kaldı. Diğer yandan, sağanak yağış sonucu bir binanın istinat duvarı da çöktü. Meteorolojik veriler, yağışların sabah saatlerine kadar devam edeceğini gösteriyor.

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