Osmaniye’de Yanan Araç Söndürüldü

ALEV ALEV YANAN ARAÇ İTFAİYE EKİPLERİNDEN MÜDAHALE

Osmaniye’de, hafif ticari bir araç alevler içinde kaldı. Olay, Yedi Ocak Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, plakası 06 DRT 295 olan hafif ticari araç, hareket halindeyken motor bölümünden henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bu durumu gören sürücü, aracı güvenlik şeridinde durdurmayı başardı.

SAĞ SALİM KURTULDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri yollandı. Ekipler, alev alev yanmakta olan araca hızlıca müdahale ederek yangını söndürdü. Sürücünün zamanında araçtan ayrılması, ciddi bir olumsuzluk yaşanmasını önledi. Yangın ile ilgili olarak detaylar araştırılıyor.

ÖNEMLİ

Kocaelispor, Fenerbahçe’ye cesaretle karşı çıkacak

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe ile oynayacakları 3. haftada cesur bir oyun sergileyeceklerini ve puan almayı hedeflediklerini belirtti.
Yangın İtfaiye Ekiplerince Söndürüldü

Buca'da boş bir alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri hızlıca müdahale etti. Çevredeki esnaflar, atıkların sağlıklarını tehdit ettiğini vurguladı.

