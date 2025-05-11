Osmaniye’de Yangın İtfaiye Ekipleriyle Söndürüldü

YANGIN OLAYI

Osmaniye’de bir akaryakıt tankerinde seyir halindeyken çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Henüz kimliği belirlenmeyen sürücü, 06 BJH 796 plakalı mazot yüklü tanker ile Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu’nun Mamure istasyonu yakınlarında, nedeni bilinmeyen bir sebeple alevlenme yaşadı.

MÜDAHELE VE SONUÇ

Yangın anında sürücü, aracını hemen yol kenarında durdurmayı tercih etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri söndürmeyi başardı. Yangın sonrasında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.