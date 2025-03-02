Osmaniye’de Yangın İtfaiye Tarafından Söndürüldü

YANGININ NEDENİNE DAİR BİLGİLER PAYLAŞILDI

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın, hızlı bir müdahale ile kontrol altına alındı. Alınan bilgilere göre, olay Yarbaşı beldesinde Cebrail Pekcalar’a ait konteynerde gelişti. Yangın, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti ve dumanların yükseldiğini görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangının şiddeti can kaybı yaşatmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış sebebi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi. Yangın olayının detaylarıyla ilgili daha fazla bilgi edinilmeye çalışılıyor.