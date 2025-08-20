Osmaniye’de Yangın, Kimse Olmadı

OSMANİYE’DE YANGIN PANIĞI

Osmaniye’deki deprem konutlarında çalışan işçilerin kaldığı konteynerde yangın çıktı. Bu durum, büyük bir paniğe yol açarken, konteyner içinde kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Yangın, Kadirli ilçesi Mezretli köyünde gerçekleşti. Deprem konutları inşaatında görev alan işçilerin kaldığı konteynerde, henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın başladı.

DUMANLAR RAPORUNDA YANGIN BÜYÜDÜ

Dumanların hızla yayılmasıyla birlikte, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Yangın hızla büyüyerek konteyneri etkisi altına alırken, içeride kimsenin olmaması olası bir facianın önüne geçti. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını hızlı bir şekilde kontrol altına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangınla alakalı detaylı bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu tür olayların önüne geçmek için gerekli önlemlerin alınması gereken bir konu olduğu ifade ediliyor.