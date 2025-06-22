Osmaniye’de Yangınla Araç Yanıldı

YANGIN OLAYI VE NEDENİ

Osmaniye’nin Hasanbeyli ilçesinde bir vatandaşın bahçesindeki otları yakma girişimi sonucunda bir otomobil yangında yanmış durumda. Bu olay, Hasanbeyli ilçesi Alman Pınarı Yaylası’nda gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş bahçesindeki kuru otları ateşe vermeyi denemiş. Rüzgarın etkisiyle otlardan çıkan kıvılcımlar, bahçede park halindeki otomobile sıçrayarak aracın alev almasına sebep olmuş.

İTFAİYE MÜDAHALE EDİYOR

Yangının ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi, hemen itfaiye ekiplerini olay yerine yönlendirmiş. Kısa bir süre içerisinde olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürmeyi başarmış. Ancak bu yangın sonucunda otomobil tamamen kullanılmaz hale gelmiş. Yangınla ilgili olarak başlatılan inceleme devam ediyor.