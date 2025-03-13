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Osmaniye’de Yasa Dışı Bahis Operasyonu

OPERASYONUN DETAYLARI

Osmaniye’de 1.9 milyar işlem hacmi bulunan yasa dışı bahis ve şans oyunları ile ilgili gerçekleştirilen operasyonda toplamda 11 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yasa dışı bahis suçlarının önlenmesi amacıyla ve suç organizasyonlarının tespiti için bu operasyonu düzenledi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheliden 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin adreslerine yapılan baskında, 16 telefon, 14 SIM kart, 1 USB bellek, 1 laptop, 1 SSD ve 1 harddisk gibi malzemeler ele geçirildi. Bu materyaller, yasa dışı faaliyetlerin tespit edilmesi açısından önemli kanıtlar olarak değerlendiriliyor.

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