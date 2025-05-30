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Osmaniye’de Yasa Dışı Silah Operasyonu

OSMANİYE MERKEZLİ YASA DIŞI SİLAH TİCARETİ OPERASYONU

Osmaniye’de gerçekleştirilen yasa dışı silah ticaretine yönelik operasyonda, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiriliyor. Gözaltına alınan iki kişi tutuklanıyor. Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ticaretine karşı kapsamlı bir operasyon düzenliyor. Bu operasyon Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesi ile yürütülüyor.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Osmaniye ve Gaziantep illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon yapılıyor. Yapılan aramalarda, 8 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 5 tüfek, 1 el yapımı tüfek, 4 şarjör, 318 tabanca mermisi, 19 tüfek fişeği ve 2 kesici alet (kama ve rambo bıçağı) ele geçiriliyor. Gözaltına alınan iki kişi, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderiliyor.

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