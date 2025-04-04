Osmaniye’de Yeni Ev Çöktü, Korku Yaşandı

DEPREMDEN SONRA YENİ EV SORUNU

Osmaniye’de, Zübeyde Can’ın çocuğu tarafından yaptırılan yeni evinin tavanı aniden çöktü. 70 yaşındaki Zübeyde Can, “Hayallerimle kavuştuğum evim şimdi yıkıldı” diyerek yeniden deprem korkusu yaşadığını ifade etti. Osmaniye’nin Düziçi ilçesi Yarbaşı beldesinde 6 Şubat’taki depremlerde evi tamamen yıkılan Zübeyde Can, bu süreçte çocuklarının destekleriyle yaklaşık altı ay önce yeniden ev sahibi oldu. Ancak beklenmedik bir olay yaşandı ve akşam saatlerinde evin tavanı çöktü.

DUYGULARINI PAYLAŞTI

Zübeyde Can, evde oturduğu sırada tavanın çökmesiyle büyük bir şok yaşadığını belirtti. “Yemeğimi yaptım tespih çekiyordum, gürültüyle üstüme çöktü. Ne yapacağımı şaşırdım” diyerek o anki korkusunu anlattı. Olayın ardından hemen oğlunu aradığını ve hastaneye gittiklerini söyledi. “Tansiyonum yükseldi, şekerim 500 çıktı. Depremde yaşamıştım, şimdi yine korktum. Yeniden rahata kavuşmuştum ama dünyam yıkıldı” ifadelerini kullandı.

İNŞAATTAKİ SORUNLAR

Zübeyde Can’ın oğlu Mustafa Can, annesine bu evi yaptırmak için kardeşleriyle birlikte hareket ettiklerini belirtti. “Depremden dolayı annemin evi yıkılmıştı. Devlet de konteyner verdi. Ancak inşaat sağlam yapılmamış. Akşam saatlerinde çatısı çöktü. Anneme bir şey olsaydı bunun vebalini kim verecekti?” diyerek endişelerini dile getirdi. Mustafa Can, annesinin hastanede gözetim altında kaldığını ve sağlık durumunun kötüleştiğini aktardı. İnşaatı yapan ustaların kalitesiz bir iş çıkardığını ve bu durumdan üzüntü duyduklarını kaydetti. Ustaların gelen şikayetlere “istediğiniz yere şikayet edebilirsiniz” yanıtını verdiklerini de sözlerine ekledi.