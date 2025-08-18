Haberler

Osmaniye'de Yıkım Gerçekleşti, Güvenlik Önlemi Alındı

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye’de, en son yüksek katlı bina olan 11 katlı Berker Apartmanı’nın yıkımı gerçekleştirildi. 6 Şubat depremleri sonrası en çok yıkım ve can kaybının yaşandığı Esenevler Mahallesi’nde bulunan bu apartmanın yıkım süreci başladı.

YIKIM KARARI NEDENİ

Deprem sonrası orta hasar raporu alan bina, mahkeme süresince hak sahipleri tarafından güçlendirme başvurusunda bulunulmadığı için yıkım kararı aldı. Yıkım işlemi yoğun güvenlik önlemleri altında başlatıldı ve binanın kepçe darbesiyle bir bölümünün yıkıldığı an cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.

