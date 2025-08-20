Osmaniye’de Yıkımda Bina Çöktü

YIKIM SIRASINDA ÇÖKEN BİNA

Osmaniye’de 6 Şubat depremleri sonrasında orta hasarlı durumda bulunan 11 katlı bina, yıkım işlemi sırasında aniden çöktü. Bu olay sırasında iş makinesi operatörü son anda kurtulmayı başardı. O anlar, cep telefonu aracılığıyla kaydedildi.

BERKER APARTMANI’NIN YIKIM KARARI

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin en fazla etki yarattığı bölgelerden biri olan Esenevler Mahallesi’ndeki Hasan Çenet Caddesi üzerindeki 11 katlı Berker Apartmanı, mahkeme tarafından verilen sürede güçlendirme başvurusu yapılmadığı için yıkım kararı aldı. Yıkım öncesinde cadde ve çevresindeki yollar ulaşıma kapatılarak gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

SONDAKİ ÇÖKÜNTÜ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Geçtiğimiz gün yıkım sırasında binanın bir kısmı çökmüşken, geri kalan kısmı da aynı şekilde yıkım işleminin ardından yerle bir oldu. Toz bulutlarının arasında kalan iş makinesi operatörünün şahsi kurtuluş hikayesi ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Berker Apartmanı’nın tamamen yıkılması, Osmaniye’de depremler sonrası sağlam kalan son yüksek katlı orta hasarlı bina olarak kaydedildi.