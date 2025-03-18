Osmaniye’den Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda

KIZ MASA TENİSİ TAKIMI BAŞARI ELDE ETTİ

Osmaniye’deki köy okulundan çıkan kızlar, Karaman’da düzenlenen Masa Tenisi Yıldızlar Grup Yarışmalarında Akdeniz bölge şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı. Düziçi ilçesindeki Atalan Şehit Selahattin Altun Ortaokulu’nun masa tenisi takımı, Karaman’daki bu müsabakalarda başarılı bir performans sergileyerek Türkiye Şampiyonası biletini elde etti.

TURNUVADA NAMAĞLUP ŞAMPİYON OLDULAR

Ayşenaz Karınsız, Hatice Bilgin, Hilal Cuma ve Ela Cuma’dan oluşan takım, Osmaniye il birinciliğinin ardından Karaman’daki bölge şampiyonasında mücadelesini sürdürdü. Takım, turnuvayı namağlup tamamlayarak Akdeniz şampiyonu olmayı başardı ve Türkiye Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

PROJELER VE HİDETA EĞİTİM HEDEFLERİ

Müdür Yardımcısı ve Beden Eğitimi Öğretmeni Tahsin Gürsoy, “3 yıl sonra bu çocukları Türkiye Şampiyonası’na götürmek için proje hazırladık. Çok şükür Rabbim bize nasip etti ilk senemizde götürdük. Atalan beldesinin dinamiklerini harekete geçirmek için sporun birleştirici gücünden yararlandık. Biz bundan sonraki 3 yıl içinde de bir plan hazırlayarak ilkokuldan gelen çocuklarımızla Türkiye finallerinde final oynamak için çalışmalarımız olacak. İnanıyoruz, bunu da yapacağız. Allah nasip ederse, biz Atalan beldesi için bunu yaptık. Diğerlerini de yapmakta hiç tereddütümüz yok. Yeter ki bizlere inansınlar, biz onlara inanıyoruz” diye ifade etti.