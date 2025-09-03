Osmaniye Kadın Saldırıya Uğradı

OSMANİYE’DE GÜPEGÜNDÜZ YAŞANAN SİLAHLI SALDIRI

CHP Kadın Kolları Başkanı Asu Kaya, Osmaniye’de yaşanan ciddi bir olayla ilgili açıklama yaptı. Kaya, “Bugün Osmaniye’de güpegündüz şehir otogarında bir kadın en yakınındaki erkek tarafından, babası tarafından pompalı bir silahla ağır yaralandı.” dedi. Olayın ardından yaralının Osmaniye Devlet Hastanesinde kardiyovasküler cerrahi yoğun bakımda entübe olduğu bilgisini paylaştı.

SİLAHLANMA SORUNU VE CEZASIZLIK POLİTİKALARI

Kaya, yaralanan kadının sağlık durumu hakkında bilgi verirken, “Muhtemelen diz hizasından bacağı ampüte olacak ve yaşamına bu şekilde devam edebilecek, eğer yoğun bakımdan çıkabilirse.” sözlerini kullandı. Olayın, iktidarın cezasızlık politikası ve bireysel silahlanmayı teşvik eden tutumlarıyla bağlantılı olduğunu belirtti. “Artık her eline silah geçiren; bir kadına, bir çocuğa bu namluyu doğrultabiliyor.” diyerek, yaşanan durumun vahametinin altını çizdi.

Kaya, “Ne acıdır ki güpegündüz, herkesin içinde bir insanın canını almaya, bir insanı vahşice katletmeye cesaret edebiliyor.” ifadesiyle olaya tepki gösterdi. Bu olay, silahlanma ve güvenlik konularının yeniden tartışılmasına neden oluyor.