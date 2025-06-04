Osmaniye Kadirli’de Öğrencilere Hediyeler Verildi

OSMANİYE’DE BURSULUK SINAVI HEYECANI

Kadirli ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda başarı gösteren 6 öğrenciye ödüller takdim edildi. Kaymakam Erdinç Dolu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İlyas Tapsız, sınavda 80 sorunun tamamını doğru cevaplayan öğrencileri makamında misafir etti.

ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

Başarıları dolayısıyla öğrencileri tebrik eden Dolu, onlara çeşitli hediyeler sunarak bu özel başarıyı kutladı. Öğrencilerin, büyük bir başarı ile gösterdikleri bu performans, eğitim alanında motive edici bir örnek teşkil ediyor.