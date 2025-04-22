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Osmaniye Korkut Ata Ü. Şenlik Düzenledi

ETKİNLİKLERİN BAŞLANGICI

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocuklar ve aileleri için özel bir şenlik organize ediyor. Şenlik, kampüs Kayalıbahçe alanında gerçekleştiriliyor ve kortej yürüyüşü ile başlıyor.

MEHTERAN TAKIMI GÖSTERİSUNDU

Etkinlikte, Osmaniye Belediyesi mehteran takımı dikkat çekici bir gösteri sunuyor. Ayrıca, halat çekme, çuval yarışı ve yüz boyama gibi çeşitli eğlenceli etkinlikler de düzenleniyor. Şenlik kapsamında yapılan yarışmaların kazanan çocukları ödüllendiriliyor.

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