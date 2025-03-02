Osmaniye Merkezli Operasyonda 8 Tutuklama Gerçekleşti

OPERASYONUN HEDEFİ

Osmaniye merkezli olarak 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda, kullanılamaz hale gelen araçların fabrikasyon bilgilerini yasa dışı başka araçlara uyarlayarak değişim işlemi yaptıkları iddia edilen 11 şüpheli gözaltına alındı. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında yürütülen bu operasyonda, Gürcistan ve Bulgaristan’dan ülkemize yasalarla getirilen araçların şaselerine, daha önce kaza yaşayan ve kullanılamaz hale gelen benzer araçların şase numaralarının vurulup change işlemi uygulandığı anlaşıldı.

YASADIŞI FAALİYETLER ORTAYA ÇIKTI

Operasyon kapsamında Osmaniye, Hatay, Adana, Mardin ve Siirt illerinde bulunan 10 adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan 11 şüpheliden 10’u tutuklandı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon TL olan 4 tır ve 3 dorse ele geçirilerek bu araçlara el konuldu. Gözaltına alınan şahıslar C.V., H.K., E.D., N.G., İ.H.K., Ü.Y., A.M.D., U.M.D., M.B.D., R.K., ve A.A. isimli kişilerden 8’i tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.