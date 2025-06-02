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Osmaniye Mezarlığı’ndaki Video Tartışma Yarattı

OSMANİYE’DE MEZARLIKTAKİ GÖRÜNTÜLER TARTIŞMA YARATIYOR

Osmaniye’de bir mezarlıkta çekildiği iddia edilen ve sosyal medya üzerinden paylaşılan bir video, büyük bir tartışma ortamı oluşturuyor. Videoda, hava açık ve güneşli olmasına rağmen bir mezarın üzerinin tamamen buz tutması dikkat çekiyor. Bu durum, sosyal medyada hızla yayılarak farklı kullanıcı yorumlarına sebep oldu.

SOSYAL MEDYADA FARKLI YORUMLAR

Çeşitli sosyal medya kullanıcıları, bu görüntülerin kurgu ya da görsel efekt kullanılarak oluşturulmuş olabileceğini öne sürerken, diğerleri ise durumu “manevi bir işaret” olarak niteliyor. Yorumlarda sıkça “Sübhanallah” ifadesinin yer aldığı gözlemleniyor. Videonun kesin olarak hangi tarihte ve kim tarafından çekildiği hakkında bilgi bulunmuyor; ayrıca görüntülerin gerçekliğiyle ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmamış durumda.

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