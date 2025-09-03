Haberler

Osmaniye Otogarı’nda Baba, Kızı’na Ateş Etti

OSMANİYE’DE YAŞANAN ACIL OLAY

Osmaniye şehirler arası otobüs terminalinde, bir baba kızı N.K.’ye tüfekle ateş açtı ve bu durum sonrasında kız yaralandı. O anlar bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedildi. Olay, Osmaniye Yunus Emre Mahallesi’ndeki terminalde gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Elde edilen bilgilere göre, Osmaniye Otogarı’na tüfekle gelen baba, kızı N.K.’ye ateş etti. Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Ayağından yaralanan N.K., Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

ÖNEMLİ

