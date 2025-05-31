Osmaniye Valiliği Orman Girişini Yasakladı

ORMANLIK ALANLARA GİRİŞ YASAKLANDI
Osmaniye Valiliği, 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasak olduğunu duyurdu. Valilik, 27 Mayıs’ta bu kararın alındığını açıkladı.
PİKNİK VE ATEŞ YAKMAK YASAK
Yasak kapsamındaki dönemde, Karacalar A tipi mesire yeri, Olukbaşı A tipi mesire yeri, Kent ormanı, Park orman alanı, Zorkun şenlik tepesi C tipi mesire alanı, Karanlıkdere C tipi mesire alanı, Çiftmazı tabiat parkı, Sumbas-Kokar C tipi mesire alanı, Savrun-Kokar C tipi mesire alanı, Kadirli Taputepesi B tipi mesire alanı ve Karatepe-Aslantaş milli parkı dışında kalan tüm alanlarda piknik yapılması ve ateş yakılması da yasaklanıyor.