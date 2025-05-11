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Osmaniye Valisi Anneler Günü’nü Kutladı

OSMANİYE VALİSİ ANNELER GÜNÜ’NDE HUZUREVİNİ ZİYARET ETTİ

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Anneler Günü nedeniyle Osmaniye Özden Huzurevini ziyaret etti. Vali Yılmaz, burada yaşayan kadınlara çiçek ve hediyeler takdim etti. Ziyaretinde annelerin ellerini öperek, Anneler Günü’nü kutladı.

FAEDAKAR ANNELERE TEŞEKKÜR

Vali Yılmaz, huzurevinde gerçekleştirdiği konuşmasında, “Şefkatin, sevginin, fedakarlığın en büyük en güzelini bizlere yaşatan kahraman annelerimiz. Bugün 11 Mayıs Anneler Günü. Başta şehit annelerimiz olmak üzere bütün annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. Vatan için bayrak için millet için devlet için çok büyük hizmetleri var. Bu vatan için evlatlar yetiştirdiler. Eğer dediler ‘vatana düşman ayak basacaksa şehit ol’ dediler. Şehit olunca da vatan sağ olsun dediler. Böyle fedakar anneler. Biz bu annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyoruz. Sağlık huzur mutluluk diliyoruz.” şeklinde ifadelerde bulundu.

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