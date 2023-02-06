Osmaniye’de 65 bina yıkıldı

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentte 65 binanın yıkıldığını, 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çok sayıda ilden de hissedildi.

En büyüğü 6,6 büyüklüğünde olmak üzere 32 artçı sarsıntı yaşandı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, “Osmaniye Merkez’de yıkılan 49 bina var. Düziçi’nde 7, Bahçe’de 7 Hasanbey’de 1 bina yıkıldı. Toplam 65 binamız yıkılmış durumda. Devletin bütün kurumları şu anda alanda. Müdahale ediyoruz” açıklamasında bulundu.