Osmaniye’de FETÖ operasyonu

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik operasyon düzenlendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile bağlantılı isimlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi yakalandı.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde düzenlenen operasyonda, haklarında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Bu kapsamda bazı adreslerin belirlenmesinin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında 6 yıl 3 ay ile 7 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerini ardından cezaevine gönderildi.