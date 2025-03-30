Osmanlı Geleneği Bezge Mahallesi’nde Sürüyor

OSMANLI GELENEĞİ HATAY’DA YAŞATILIYOR

Hatay’ın Yayladağı ilçesindeki Bezge Mahallesi’nde Osmanlı döneminden bu yana uygulanan toplu bayramlaşma geleneği devam ediyor. Bayramlaşmak isteyen vatandaşlar, metrelerce uzanan kuyruklar oluşturuyor. Mahallede yaşayanlar, uzun yıllardır sürdürdükleri bu geleneği bu yıl da sabah namazından sonra gerçekleştiriliyor. Namazın ardından vatandaşlar, bayramlaşmak üzere sıraya girerek birbirleriyle bayramlaşıyor. Yaklaşık bir kilometreyi bulan kuyruk, havadan görüntülenerek bu geleneksel etkinliğin büyüklüğünü gözler önüne seriyor.

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE UZANAN TRADİSYON

Bayramlaşma geleneğini yıllardır yaşatan Mehmet Dönmez, “Bezge’de bayram namazı kılınır, hutbeden sonra insanlar mersin ağacının bitkilerinden elde ettikleri murt ağaçlarıyla mezarlık ziyareti yapar. Mezarların başına mersin ağacının çalıları dikilir, Yasin-i Şerif okunur ve burada bir bayramlaşma töreni gerçekleştirilir. İnsanlar bayramlaşıp sıraya girerek metrelerce kuyruk oluşturur. Bayramlaşma böyle sürer gider, herkes bayramı ilk saatlerde kutlamış olur. Bu gelenek yaklaşık 500 yılı aşkın süredir devam ediyor” diye belirtiyor.

BAYRAMLAŞMA KÜLTÜRÜNÜ GELECEĞE TAŞIYORLAR

Bezge Mahallesi’nde bu geleneği devam ettiren Adem Bağrıyanık, “Atalarımızdan gelen bu gelenek, yaklaşık 500 yıldır sürüyor. Önce camiye, ardından mezarlığa giderek vefat edenlerimiz için Kur’an ve Yasin-i Şerif okuyoruz. Mezarlık ziyareti sonrası geleneksel bayramlaşma kuyruğuna girerek herkes birbirinin bayramını kutluyor. Bugün de yaklaşık 500 metre uzunluğunda bir bayramlaşma kuyruğu oluştu” diyor.

ÇOCUKLARA GELENEĞİ AKTARIYORLAR

Baba Mustafa Bağrıyanık, çocuklarına bu geleneği aktarmaya özen gösteriyor. “Çocuklarımı bayramlaşma kuyruğuna ellerinden tutarak getiriyoruz. Onlara büyüklerimizin yanında bayramlaşmayı gösteriyoruz. Gelecekte de bu şekilde bayramlaşma geleneğini yaşatmayı umuyoruz” şeklinde konuşuyor.