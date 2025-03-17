Osmanlı’nın Son Halifesi İçin İnşa Edilen Türbe

HİNDİSTAN’DA GİZEMLİ BİR TÜRBENİN HİKAYESİ

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde, Aurangabad bölgesinin kurak arazisinde bulunan terk edilmiş bir türbe dikkat çekiyor. Sıradan bir türbe olmadığı anlaşılan bu yapının içinde, mezar olması gereken 15 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde bir çukur yer alıyor. Türbenin en çarpıcı özelliği, Osmanlı tarzı yapılan kubbesi. 20. yüzyılda, ressam, şair ve müziksever son halife Abdülmecid Efendi için inşa ediliyor. Abdülmecid, saltanatın kaldırılmasının ardından 1922’nin Kasım ayında TBMM hükümeti tarafından halife olarak atanmıştı. O, halifeliğin sona ermesinden sonra, 1924’te ailesiyle birlikte trene bindirilip İsviçre’ye gönderildi. Abdülmecid, Avrupa’da sürgün döneminde, bir zamanlar Times dergisi tarafından “dünyanın en zengin insanı” olarak anılan Mir Osman Ali Han’dan yardım aldı.

NİZAM VE ABDÜLMECİD’İN BAĞLANTISI

Haydarabad Nizamlığı, Moğol İmparatorluğu’nun kültür mirasçısı olarak kabul ediliyor ve saraylarının ihtişamıyla tanınıyor. İngiliz sömürgeleri altında bulunan Hindistan’ın en büyük devleti olan Haydarabad Nizamlığı’nın yedinci nizamı Osman Ali Han, Müslümandı ama büyük ölçüde Hindu nüfusa yönetim yapıyor, tapınaklara, camilere ve Sufi dergahlara destek veriyordu. Nizam, Müslüman toplumundaki itibarını artırmak amacıyla son halife Abdülmecid Efendi’ye de yardım teklif etti. Abdülmecid, 1924’ün Ekim ayında, Fransa’nın Nice şehrinde, Nizam Mir Osman Ali Han tarafından ödenen parayla bir sahil villasına yerleşti. Burada, halifeliği yeniden canlandırmayı amaçlayan bir kampanya başlattı. 1931’de, Hindistan’ın özgürlük hareketinin öncüsü Mevlana Şevket Ali ile ittifak kurdu; bu isim Mahatma Gandi’ye yakın biriydi.

KONGRE PLANI VE ENGELLER

Aynı yılın Aralık ayında, Kudüs’te düzenlenmesi planlanan İslam Kongresi’ne katılmak ve halifelik için destek toplamak istiyordu. Fakat planları, o dönem Filistin topraklarını yöneten İngiliz hükümeti tarafından bozuldu ve Abdülmecid’in bölgeye girişi yasaklandı. Abdülmecid’in bir başka planı ise kızının Dürrüşehvar Sultan ile Nizam’ın en büyük oğlu Prens Azim Şah’ın evlenmesini ayarlamaktı. Times dergisi, “Eğer bu çift evlenirse ve bir erkek çocukları olursa, gerçek halife ilan edilebilir,” diye yazdı. Abdülmecid de “Bu evlilik başarısız olmayacak ve tüm Müslüman dünyasına olumlu etki yapacak,” şeklinde değerlendirmişti. Düğün, 1931’de gerçekleşti.

HALİFELİĞİN YENİDEN KURULUŞU VE BELGE MİYSTERİ

Düğünden birkaç gün sonra, Bombay’daki Urduca gazeteler “halifeliğin yeniden kurulduğunu” manşetlerine taşıdı. Bu durum, İngiliz makamlarını tedirgin etti ve Haydarabad Nizamı Mir Osman Ali Han’ı, Abdülmecid’in Hindistan ziyaretini iptal etmeye zorladılar. İddialara göre, düğünden birkaç gün sonra Abdülmecid, dünya tarihini değiştirebilecek bir belgeye imza attı. Bu belge, 2021 yılında Seyid Ahmed Han tarafından Haydarabad’daki evinde bulundu. Seyid Ahmed Han, dedesi Seyid Muhammed Emruddin Han’ın yedinci Nizam’ın askeri yetkilisi olduğunu belirtiyor. Belge, Arap alfabesiyle yazılı ve Abdülmecid’in imzasıyla onaylı. Nice’deki düğünden bir hafta sonra yazıldığı anlaşılmış. Abdülmecid, bu belge ile halifeliği Nizam’a devrediyordu, ancak bu bilgi Prens Azam ve Dürrüşehvar’ın çocukları doğana kadar gizli tutulması planlanıyordu.

DEĞERLENDİRMELER VE TARTIŞMALAR

Belgenin gerçekliği üzerine tartışmalar sürüyor. Türk tarihçi Murat Bardakçı, “Bu belge birkaç yıl önce üretildi, dolayısıyla sahte,” diyor. Diğer yandan, El Yazmaları Koruma Enstitüsü’nden Dr. Seyid Abdül Kadri, “Abdülmecid’in bu belgedeki imzası, diğer belgelerdeki imzalarıyla örtüşüyor. Prensler ve yöneticiler için hazırlanan aynı mürekkep kullanılmış,” açıklamasını yapıyor. Abdülmecid’in, halifeliğin Haydarabad’da yeniden inşasını istediğine dair güçlü kanıtlar olduğu söyleniyor. Prens Azam ve Dürrüşehvar’ın oğlu Mükerrem Jah, 6 Ekim 1933’te Nice’de dünyaya geldi. Nizam, oğlu Azam yerine torunu Mükerrem’in tahta geçeceğini yakın çevresine bildiriyordu.

SON DÖNEMLER VE KALINTILAR

Son Halife Abdülmecid, 1944’ün Ağustos ayında vefat etti. Kasım 1944’te, Hindistan’daki İngiliz yöneticilerden Sir Arthur Lothian, Haydarabad’daki temsilcisine gizli bir mektup yazdı. Mektupta Abdülmecid’in “torununun bir sonraki halife olacağı ve Hindistan’a defnedilmek istediği” belirtiliyordu. Nizam, aynı yıl, şu an Maharaştra eyaletinin bir parçası olan Khulhabad’daki türbenin inşasını emretti. Türbenin yapımı, Eylül 1948’de, İngilizlerin Hindistan’dan çekilmesinin ardından tamamlandı. Hindistan Ordusu aynı ay harekete geçerek Nizam’ı devirdi. Çatışmalarda yaklaşık 40 bin kişinin hayatını kaybetmesiyle, Abdülmecid’in Hindistan’a defnedilmesi planı gerçekleşemedi. Abdülmecid, ölümünden 10 yıl sonra, 1954’te Suudi Arabistan’ın Medine kentine gömüldü.

Hindistan hükümeti 1971’de vergi ve toprak yasalarıyla hanedanın mülklerine el koydu. Mükerrem Jah, farklı bir çözüm üreterek 1973’te Avustralya’nın batısına taşındı. Burada 200 bin dönümlük bir koyun çiftliği satın aldı. Daha sonra Türkiye’ye yerleşti ve 14 Ocak 2023’te hayatını kaybetti. Büyük oğlu unvandan başka bir yetkisi olmadan dokuzuncu Nizam oldu. Şu anda Britanyalı bir film yapımcısı olarak hayatına devam etmekte ve Haydarabad’da çeşitli mülkleri var. Abdülmecid ve Mir Osman Ali’nin hanedanlarının bir arada varlığı, İslam dünyasında iki büyük hanedanın birleşimi olarak değerlendirilmektedir. Eğer Haydarabad bağımsız bir ülke olsaydı, Prens Mükerrem Jah, Nizam olduktan sonra halifelik iddiasında bulunma yoluna gidebilirdi ama bu durum mümkün olamadı. Tarihçi John Zubrzycki, 2005’te Türkiye’de Mükerrem Jah ile görüşüp onu “karizmatik, medeni ve cömert” olarak tarif etti. Son Halife’nin torunu Mükerrem Jah, Haydarabad’daki Mekke Mescidi’ne defnedildi.