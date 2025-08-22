Osmanlı Padişahı “Avni” İle Ünlüdür

EDİBİYAT SEVENLER İÇİN TANIDIK BİR SORU

Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan bir soru, edebiyatla ilgilenenler için oldukça tanıdık bir konuyu gündeme getirdi. “Avni” mahlasıyla şiir yazan padişah, fetihleriyle olduğu kadar kalemiyle de iz bırakmıştı. Bu tarihi bağlamda, sorunun doğru cevabı merak ediliyor.

TARİHİ BİR KİŞİLİK

Osmanlı edebiyatında önemli bir yere sahip olan bu padişah, hem şairliği hem de askeri başarılarıyla hafızalarda yer edinmeyi başarmıştı. Sorunun seçenekleri arasında yer alan figürler arasında Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim, Fatih Sultan Mehmed ve Genç Osman bulunuyor.

Doğru cevap C şıkkıdır. Soruda söz edilen “Avni” mahlası, Osmanlı İmparatorluğu’nun en büyük padişahlarından biri olan Fatih Sultan Mehmet’e aittir. Bu bilgi, tarih meraklıları ve divan edebiyatı ile ilgilenen kişiler için oldukça değerli bir bilgi sunuyor. “Avni” mahlası, padişahın sanatsal yönünü ortaya koyan önemli bir unsurdur.