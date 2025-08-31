Osmanlı Tokadı Kültürü Yaşatılıyor

OSMANLI BOKSU GÜN YÜZÜNE ÇIKARTILIYOR

Antalya’da yaşayan Kickboks Milli Takım Antrenörü Talat Ayhan, Osmanlı’nın kültürel mirası olan ‘oba boksu’nu yaşatmaya çabalıyor. Sporcular, ringde birbirlerine ‘Selamünaleyküm’ diyerek selamlaştıktan sonra ‘Bismillahirrahmanirrahim’ diyerek müsabakalara başlıyor. Bu geleneksel boksun içerisinde birçok teknik bulunuyor; ‘Osmanlı tokadı’, ‘elense’, ‘tek dalış’, ‘çift dalma’, ‘çelme takma’, ‘döner tekme’ ve ‘alttan yan tekme’ gibi örneklerle sporcuların yeteneklerini sergilemesine olanak tanıyor.

KÜLTÜREL VE TARİHİ DEĞERLER

Talat Ayhan, Osmanlı ordusu askerlerinin silahsız savunma ya da saldırı durumunda kullandıkları Osmanlı tokadının kültürel önemine dikkat çekerek, “Osmanlı tokadı aslında yeniçerilerin savaşta kullandıkları bir sanattı. Ben yaklaşık 14-15 yıldır bu sporu modern hale getirmek için çalışıyorum. Şu an Türkiye’nin 55 ilinde, Avrupa’nın birçok ülkesinde yapılıyor. Ancak maalesef Osmanlı’nın adı geçmiyor. Benim amacım Osmanlı’nın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin adını tüm dünyada duyurmak. Bu spor çok basit ama etkili; sokaktan geçen biri bile 3-4 ayda öğrenebilir” diyor. Ayrıca antrenmanlarda kullanılan kıyafetlerin özel anlamlarının olduğunu vurguluyor. “Altımızdaki şalvar doğuyu, üstümüzdeki cübbe İslam’ı, kırmızı kuşak ise şeref ve namusu temsil ediyor. Bunların hepsinin kültürel anlamı var” şeklinde ifade ediyor.

ÇOCUKLAR İÇİN FAYDALARI

Ayhan, bu sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerini de anlatıyor. “Bu sporla çocuklarımız kötü alışkanlıklardan uzaklaşıyor, öz güven kazanıyor. Birçok aile bana teşekkür ediyor. 14 yaşında okula gidemeyen bir çocuk, 3 ayda bambaşka hale geliyor. Osmanlı ve İslam kültürünü öğreniyor. Sporcularımız dua ile başlıyor, dua ile bitiriyor. Kadınlara yönelik şiddete karşı da çok basit ama etkili savunma teknikleri var. Kendi hayatlarını korumalarını da sağlıyoruz” açıklamasında bulunuyor.

25 yıldır oba boksu yaptığını belirten mali müşavir Osman Göçer, “Bu spor bize öz güven kazandırdı. Teknik olarak karate ve kick bokstan daha az ama daha etkili hareketler var. Osmanlı ve İslam kültürünü de öğreniyoruz” ifadelerini kullanıyor. Almanya’dan gelen Levent Tekyıldırım ise “Antalya’da öğrendiğim bu sporu Münih’e taşıyacağım. Avrupa’da da yayılmasını istiyoruz” sözleriyle heyecanını dile getiriyor.

FEDERASYON İÇİN TALEPTE BULUNUYORLAR

Talat Ayhan, Türkiye’de 55 spor okulunda ve Avrupa’da 5 ülkede temsilcilikleri bulunduğunu belirterek, spora yasal bir zemin kazandırmak istediklerini ifade ediyor. “Bizim üç isteğimiz var: Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlanmak, lisans verebilmek ve sporcularımıza ödül kazandırabilmek. Federasyonumuz İçişleri Bakanlığı’na bağlı ama asıl Spor Bakanlığı çatısı altında olmalı” diyor.