Osmanlı Torununa Ait Hırsızlık Olayı

HIRSIZLIK OLAYI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından Mesude Evliyazade, Sarıyer’deki konutunda meydana gelen hırsızlık olayında aralarında Ulviye Sultan’a ait pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam 11 milyon 650 bin liralık mücevherinin çalındığını bildirdi. Milyonluk bu hırsızlığı gerçekleştiren hizmetçi T.Ç. ile eşyaları sosyal medya üzerinden satan kızı S.N.Ş. gözaltına alındı. Güvenlik kameraları, T.Ç.’nin belli aralıklarla mücevherleri ve diğer eşyaları poşetlerle dışarı çıkardığı anları kaydetti.

EVLİYAZADE POLİSE İHBARDA BULUNDU

Mesude Evliyazade, 15 Mart’ta evinde hırsızlık yaşandığını belirtip polis ekiplerine başvurdu. Evden toplamda 11 milyon 650 bin liralık mücevherin çalındığını belirten Evliyazade, çalınan eşyalar arasında Ulviye Sultan’dan kalan pırlanta bileziğin 6 milyon lira değerinde olduğunu kaydetti. Evliyazade, 2 adet yüzük, 1 adet küpe, çanta ve çeşitli giyim eşyalarının da çalındığını ifade etti. Olayın, 4 Şubat’ta yatılı olarak işe aldığı hizmetçi tarafından gerçekleştiği bilgisi verildi.

MİLYONLUK HIRSIZLIĞIN ŞÜPHELİLERİ YAKALANDI

Polis, hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatıp güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışmalar sonucunda hizmetçi T.Ç.’nin izne çıktığı sırada evden oyukladığı eşyaları toplayarak ayrıldığını saptadı. Hırsızlıkla ilişkilidir belirlenen T.Ç., Esenyurt’ta gözaltına alındı. T.Ç.’nin ifadeleri sonucunda 79 parça eşya ve çanta ele geçirildi. Ek olarak, başka eşyalar İzmir’de bulundu. Ayrıca, S.N.Ş. isimli şüpheli, çalınan eşyaları sosyal medya üzerinden satmaya çalışırken tespit edildi ve gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra, T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kızı S.N.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayın detayları güvenlik kamera görüntüleri ile belgelendi.