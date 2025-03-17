Osmanlı Torununun Serveti Çalındı, Hizmetçi Tutuklandı

ŞAHSIN TANINMIŞ SOYDAŞI VE ÇALINTILARIN DEĞERİ

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin’in torunlarından olan Mesude Evliyazade, Sarıyer’deki lüks konutunda yaşanan bir hırsızlık olayının mağduru oldu. Olayda, aralarında Ulviye Sultan’a ait pırlanta işlemeli altın bileziğin de bulunduğu toplam değeri 11 milyon 650 bin lira olarak belirlenen mücevherler, evin hizmetçisi tarafından çalındı.

HİZMETÇİ VE KIZI GÖZALTINA ALINDI

Olay, 15 Mart 2025 tarihinde Mesude Evliyazade’nin evinin soyulduğunu polise bildirmesiyle ortaya çıktı. Mücevherlerin büyük bir kısmının çalındığı ve bu değerli bileziğin tek başına 6 milyon lira olduğu açıklandı. Başlatılan soruşturmada, hizmetçi T.Ç.’nin evdeki mücevherleri çaldığı anlaşılırken, onun kızı S.N.Ş.(23) sosyal medya üzerinden çalınan çanta ve elbiseleri satarken yakalandı.

GÜVENLİK KAMERALARI OLAYI BELGELEDİ

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, güvenlik kameralarını incelediğinde T.Ç.’nin her hafta izne çıkarken mücevherleri ve diğer eşyaları poşetlerle evden çıkardığını tespit etti. Bu gelişmelerin ardından Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, T.Ç.’yi Esenyurt’ta gözaltına aldı. Yapılan ev aramasında, çalınan 79 parça eşya ele geçirildi.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Hırsızlık Büro Amirliği’nde yapılan işlemler tamamlandıktan sonra şüpheliler adliyeye sevk edildi. T.Ç., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kızı S.N.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.