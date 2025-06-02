Osseointegrasyon, Amputasyon Hastalarına Umut Veriyor

OSSEOİNTEGRASYON YÖNTEMİ HASTALAR İÇİN YENİ BİR UMUT SUNUYOR

Osseointegrasyon yöntemi, soket protez kullanan ve çeşitli sorunlar yaşayan amputasyon hastaları için yeni bir umut kapısı açıyor. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Adnan Kara, “Kemiğe yerleştirilen implantlarla daha doğal ve konforlu bir yürüyüşü sunan bu yöntem Türkiye’de ilk kez kendi kurumlarımızda uygulandı” şeklinde açıklamada bulundu. Daha sonra, hastaların adeta kendi bacaklarıyla yürüme hissine kavuştuğunu vurgulayan Prof. Dr. Kara, “Bu yöntemde, kemiğe yerleştirilen implant sayesinde yük doğrudan kemiğe aktarıldığından, çok daha doğal ve konforlu bir yürüyüş mümkün oluyor” dedi.

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIMLA BAŞARI ELDE EDİLİYOR

Osseointegrasyon yönteminin dünya genelinde sayılı merkezlerde uygulandığını belirten Prof. Dr. Kara, “Bu işlem, sadece ortopedik cerrah ile değil, fizik tedavi uzmanı, anestezi hekimi ve deneyimli fizyoterapistlerden oluşan bir ekip sayesinde gerçekleştiriliyor. Multidisipliner bir yaklaşımla başarılı sonuçlar alıyoruz” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Kara, osseointegrasyon protezinin kimler için uygun olduğuna da dikkat çekerek, yöntemin özellikle daha önce soket protez kullanmış ancak çeşitli sıkıntılar yaşamış genç ve aktif bireylere önerildiğini belirtti.

HİS AVANTAJIYLA GÜVENİ ARTIRILIYOR

Osseointegrasyon protezlerinin sağladığı his avantajını da aktaran Prof. Dr. Kara, “Bu yöntemle hastalar bir yıl içerisinde bastıkları zeminin kum, çakıl ya da düz olduğunu ayırt edebiliyor. Hislerin kemiğe iletildiği veriler sayesinde vücut o bacağı kendi uzvu gibi hissediyor. Bu durum, hastanın yürüyüşünü ve psikolojisini büyük ölçüde olumlu etkiliyor” şeklinde konuştu. Ayrıca, osseointegrasyon protezlerinin uygulandığı uzuvların uyluk, kaval kemiği, dizüstü ve dizaltı gibi bölgelerin yanı sıra üst kol amputasyonlarında da başarıyla kullanıldığını sözlerine ekledi.

SÜRDÜRÜLEBİLİR VE DAYANIKLI PROTEZLERİN AVANTAJLARI

Protezlerin kullanım süresi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Kara, “Bu protezlerde sadece dış parçalar zamanla değiştiriliyor. Suya dayanıklı modeller sayesinde hastalar denize bile girebiliyor. Günlük hayatlarına yakın bir yaşama dönüş mümkün oluyor” dedi. Son olarak, soket protezle hayatı kısıtlanan hastalar için osseointegrasyonun büyük bir fırsat olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kara, “Bize başvuran hastalar arasında sadece 10 dakika yürüyebilenler var. Bu kişiler için tek seçenek artık tekerlekli sandalye değil. Osseointegrasyon sayesinde yeniden işlerine, sosyal hayatlarına ve hayallerine dönebiliyorlar” diyerek sözlerini tamamladı.