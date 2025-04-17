ÖSYM 2025 Sınav Takvimi Duyuruldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen sınavların 2025 yılına ait takvimi, birçok adayın en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor. Üniversiteye girişten kamu personeli alımına kadar olan süreçte belirleyici olan YKS, KPSS, ALES gibi sınavlara katılacak olan adaylar, “ÖSYM 2025 sınav takvimi açıklandı mı?” sorusunun yanıtını arıyor. Sınav hazırlık sürecini planlamak isteyen öğrenciler ve memur adayları, güncel bilgiler doğrultusunda sınav tarihleri ve başvuru süreçlerini dikkatle takip ediyor.

2025 SINAV TAKVİMİ DUYURULDU

ÖSYM, 2025 yılında gerçekleştirilecek sınavlara dair güncel takvimi resmi olarak açıkladı. 13 Kasım 2024 tarihinde yayımlanan takvimle birlikte, yıl içerisinde yapılacak tüm sınavların başvuru tarihleri, sınav günleri ve sonuç açıklama tarihleri belirlendi. Adaylar, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ve Yabancı Dil Sınavları gibi önemli sınavların tarihlerini merakla bekliyor.

SINAV TARİHLERİ VE DETAYLAR

ÖSYM 2025 takviminde, her sınavın tarihleri ile birlikte başvuru süreçleri ve sonuç açıklama tarihleri de yer alıyor. Bu bilgiler, adayların sınav hazırlıklarını daha iyi planlamaları açısından büyük önem taşıyor. Özellikle yükseköğretim kurumlarına giriş ve kamu personeli alımı konularında yapılacak olan bu sınavlar, birçok kişi için kariyerlerini şekillendiren önemli birer adım niteliği taşıyor. Adaylar, açıklanan takvim doğrultusunda kendi hazırlık süreçlerini düzenleyebiliyorlar.