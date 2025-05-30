ÖSYM, 2025 YKS Belgesini 11 Haziran

ÖSYM TARAFINDAN YAPILACAK SINAVIN DETAYLARI BELİRLENDİ

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav hakkında önemli bilgiler ortaya çıkarken, öğrenciler “2025 YKS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. ÖSYM, her yıl olduğu gibi bu sene de sınav giriş belgelerini sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime sunacak. Peki, 2025 YKS giriş belgeleri hangi tarihte yayınlanacak? İşte bu konuda merak edilenler.

SINAV TAKVİMİ VE GİRİŞ BELGESİ YAYIN TARİHİ

2025 YKS sınav takvimi aşağıdaki gibidir:

– TYT (Temel Yeterlilik Testi): 21 Haziran 2025 Cumartesi – Saat 10:15

– AYT (Alan Yeterlilik Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 10:15

– YDT (Yabancı Dil Testi): 22 Haziran 2025 Pazar – Saat 15:45

ÖSYM, 2025 yılına ait YKS giriş belgelerini en geç 11 Haziran 2025 tarihinde ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (ais.osym.gov.tr) üzerinden yayımlayacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve aday şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav yerleri ve detaylı bilgileri içeren giriş belgelerine ulaşabilecek. Giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi internet adresi olan https://ais.osym.gov.tr üzerinden erişilebilecek.