ÖSYM 30 personel alacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 30 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), yayınladığı ilanda 30 sözleşmeli personel istihdam edileceğini duyurdu.

ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, ÖSYM, sözleşmeli 5 büro personeli, 15 destek personeli, 10 koruma ve güvenlik görevlisi personeli alacak.

Adaylar, başvurularını e-Devlet uygulamasında ÖSYM-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapabilecek.

Başvurular 4 Mayıs’a kadar alınacak

Başvurular, bugünden itibaren 4 Mayıs’a kadar alınacak. Posta yolu ile veya şahsen yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.