ÖSYM AİS Giriş Sayfası Bilgi Platformu

ÖSYM AİS GİRİŞİNİN ÖNEMİ

ÖSYM AİS giriş sayfası, sınav ile ilgili işlemler için tek yetkili platform konumunda bulunuyor. Adayların, 2025-YKS Kılavuzu’nda yer alan sınav kurallarını ve Temel Kurallar metnini dikkatlice incelemeleri gerekiyor. Bu detayların göz önünde bulundurulması, adaylar için oldukça önemli bir konu.

2025-YKS SINAV YERLERİNİN ÖĞRENİLMESİ

2025-YKS sınav yerleri öğrenilebiliyor. Adaylar, sınav günü hangi okulda, salonda ve sırada sınava gireceğini sınav giriş belgesi üzerinden görebiliyor. ÖSYM, tüm adayların bina ve salon atamalarını tamamlamış durumda.

GİRİŞ BELGESİNİN ALINMASI

2025-YKS Sınav Giriş Belgesi’ni görüntülemek isteyen adaylar, sınav tarihlerini unutmamalı. 21 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Ayrıca, 22 Haziran 2025 tarihinde yapılacak olan 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için yine saat 10.00’dan sonra sınav binalarına giriş yapılamayacak.

Son olarak, 22 Haziran 2025 tarihinde gerçekleştirilecek 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için de, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına giriş olmayacak. Adayların, bu saatleri dikkate alarak hazırlık yapmaları önem taşıyor.