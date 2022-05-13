ÖSYM Başkanı: DGS başvuruları başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Aygün, DGS başvurularının 13-23 Mayıs tarihleri arasında alınacağını bildirdi.

ÖSYM Başkanı Aygün DGS başvurularının başladığını duyurdu. Aygün; “3 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-DGS başvuru kılavuzu sitemizde yayımlanmıştır. Başvurular 13-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında alınacaktır.” dedi.

ÖSYM’nin duyurusunu bekleyen önlisans son sınıf öğrencileri ile mezunları için başvuru ekranı erişime açıldı. Sınava başvurular, 13 – 23 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 11.45’ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

DGS SORU SAYISI 100

2022-DGS’de her iki testten de en az 1 ham puan alan adayların DGS puanı hesaplanacaktır. Her iki testten de en az 1 ham puanı bulunmayan adayların DGS puanı hesaplanmayacaktır.

2022-DGS’de soru sayısı 100 olacak, sınav süresi 135 dakika olarak uygulanacaktır.

DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ön lisans başarı puanlarının (ÖBP) belli katsayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

2022-DGS sonuçları sadece 2022-2023 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.