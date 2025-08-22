ÖSYM Başkanı, e-YDS’ye 5.263 Başvuru Alındı

ÖSYM’DEN YENİ AÇIKLAMALAR

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 263 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişi görev yapacak” dedi. ÖSYM tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre; cumartesi günü saat 13.45’te gerçekleşecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/9), Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’da toplam 46 e-sınav salonunda İngilizce olarak yapılacak. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

SINAV DETAYLARI VE ENGELLİ ADAYLAR

Adaylara, 80 sorudan oluşan test için 180 dakika süre verilecek. Ek süre verilmesi uygun görülen engelli adaylar ise ilave sürelerini kullanabilecekler. Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

GELİŞEN ELEKTRONİK SINAV KONUSU

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, Elektronik Yabancı Dil Sınavı hakkında, “Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek Elektronik Yabancı Dil Sınavı’na 5 bin 263 aday başvurdu. Sınavda emniyet personeli dahil 329 kişi görev yapacak. 10 engelli aday sınava başvurmuş durumda ve bu adaylar için gerekli düzenlemeler yapıldı. Cumartesi günü bu yılın İngilizce dilinde 5’inci Elektronik Yabancı Dil Sınavı’nı düzenleyeceğiz. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Ayrıca, “Elektronik sınav uygulamalarımızın çeşitliliğini ve kapasitesini arttırmayı planlıyoruz ve bu doğrultuda çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Elektronik sınavlar adaylara hızlı sonuç alma ve sınav sonucunu kullanma imkanı sunuyor” açıklamasında bulundu.