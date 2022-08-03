ÖSYM Başkanı görevden alındı

Ölçme, Seçme ve Yerleştime Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle görevden alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararla, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün görevden alındığı bildirildi.

ÖSYM, sosyal medyadaki iddialar üzerine, “Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır.” açıklamasını yapmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan inceleme talimatı vermişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu’na inceleme talimatı vermişti.

İletişim Başkanlığı, incelemenin en kısa sürede neticelenerek ve kamuoyu ile paylaşılacağını açıklamıştı.

“Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, inceleme sonucunda elde edilen verilerin titizlikle değerlendirileceğini, gerekli adımların ivedilikle atılacağını söylemişti.

Erdoğan, “Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz.” açıklamasını yapmıştı.

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, çalışmalara başlandığını açıklamıştı.