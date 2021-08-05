ÖSYM Başkanı’ndan açıklama

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, üniversite tercihlerinin başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aygün, tercihlerin 5-20 Ağustos tarihleri arasında ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini söyledi.

Üniversite tercihleriyle ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Değerli YKS adaylarımız, 2021-YKS tercih işlemlerini bugün başlatıyoruz. Tercihlerinizi 5-20 Ağustos tarihleri arasında https://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz. Yapacağınız tercihlerin sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.” dedi.